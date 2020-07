Eros e Roberto D'Antona: novità in arrivo, tra film e cortometraggio?

Verso i rintocchi finali del nostro Ultrapop Festival, abbiamo ancora ricevuto qualche novità in merito a possibili uscite dei due registi Eros D'Antona e Roberto D'Antona, rappresentanti italiani del cinema indipendente.

Eros D'Antona e Roberto D'Antona, come molti altri registi, italiani e non, hanno accusato il colpo di questo momento di stallo, a livello di produzione. Ma ci hanno regalato buone notizie:

"Se tutto va bene" - ha detto Roberto - "il mio prossimo film, Caleb, che sarebbe già dovuto uscire, lo potremmo vedere nelle sale ad Agosto. Molto dipenderà ancora da come evolverà la situazione... Infatti abbiamo dovuto far slittare tutta la produzione dei prossimi progetti, molto probabilmente non produrremo fino al prossimo anno."

Clownery: da oggi on demand l'inquietante thriller di Eros D'Antona

"Dopo Clownery" - ha detto Eros - "mi ero ripromesso di fermarmi un po'. Volevo tornare al cortometraggio, magari appoggiandomi a una casa produttrice americana, per poter realizzare qualcosa che mi desse più respiro dal punto di vista economico. La situazione di blocco totale, mi ha permesso di rifletterci ancora un attimo, magari in autunno o in inverno potrei mettere giù qualcosa di più definito. Vorrei poter sperimentare ulteriormente, mescolando vari generi"