Ernesto Russo di Uomini e Donne annuncia: "Ho trovato l'amore, sono fidanzato, ma mi sento ferito"

L'ex cavaliere del dating show ha trovato l'amore: in una recente intervista ha rivelato il nome della sua nuova fidanzata e cosa lo ha colpito quando l'ha vista per la prima volta

Il pubblico televisivo di Canale 5 conosce Ernesto Russo per la sua partecipazione a Uomini e donne, nell'ultima stagione del popolare programma televisivo è stato uno dei corteggiatori di Ida Platano. Quando il suo percorso con la tronista è terminato, lo abbiamo rivisto come cavaliere del Trono Over, in questo periodo è stato al centro di numerose discussioni con Barbara De Santi, la dama con cui aveva avuto una breve frequentazione.

Ernesto Russo: l'amore dopo Uomini e donne

Recentemente, durante una diretta su Instagram con Fralof, l'ex cavaliere ha condiviso con i suoi follower un annuncio importante: è ufficialmente fidanzato con una donna di nome Marta. Questo passo è stato motivo di grande gioia per lui, come ha raccontato durante l'intervista. Marta, più giovane di Ernesto Russo di tredici anni, ha 35 anni mentre lui ne ha 48, ma questo dettaglio non sembra avere alcuna importanza per loro.

L'appassionato di cucina ha descritto la nuova compagna come una persona che gli piace molto, una donna sempre sorridente, festaiola e con molte affinità con lui. La loro relazione è iniziata alla fine di maggio e, nonostante il breve periodo di frequentazione, Ernesto ha sottolineato che Marta ha delle caratteristiche che lo hanno conquistato profondamente.

Tuttavia, non è mancato un lato oscuro: l'ex corteggiatore di Ida ha espresso la sua delusione per alcuni commenti offensivi ricevuti da alcune donne riguardo all'aspetto fisico di Marta. Nonostante queste critiche, Ernesto ha difeso fermamente la bellezza di Marta e ha puntato il dito contro l'ipocrisia di coloro che invocano la solidarietà femminile mentre attaccano così duramente una donna.

Ernesto Russo a Uomini e donne e con Marta su Instagram

Questa nuova fase nella vita di Ernesto Russo sembra essere un capitolo di serenità e felicità, in contrasto con le dinamiche spesso turbolente vissute nel programma televisivo. L'ex cavaliere sembra essersi messo alle spalle le tossine del dating show. Solo poche settimane fa dai microfoni di Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni aveva accusato Barbara de Santi di aver inviato le segnalazioni che lo avevano fatto allontanare dal programma

"E' stata lei al cento per cento, forse per ripicca -aveva affermato - Il giorno prima mi aveva detto di avere alcune foto mie con una ragazza su una spiaggia. Potrebbero averle inviate sia a lei che alla redazione, a cui Barbara ha girato varie mie foto, anche quella con mia nipote".