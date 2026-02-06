Eragon, Disney resuscita la saga fantasy di Christopher Paolini: le novità sulla serie

La nuova dirigenza della Disney sembra stia proseguendo su una strada già battuta in passato, ovvero concentrarsi sulle sue proprietà intellettuali e quindi sfornare l'ennesimo reboot.

Dopo aver fallito come saga cinematografica, il franchise di Eragon verrà ora ripensato come serie televisiva per Disney+, un po' come accaduto già per Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, che ha goduto di un rinnovato successo sulla piattaforma.

Secondo quanto riportato da Variety, ci sono novità per la serie live-action di Eragon, con la notizia dell'ingaggio di due showrunner, che si metteranno subito al lavoro su questa nuova versione della storia.

Edward Speleers in una sequenza di Eragon

Chi sono i due nuovi sceneggiatori di Eragon?

Todd Harthan e Todd Helbing saranno i co-showrunner della serie, con Harthan che sarà anche co-creatore insieme all'autore Christopher Paolini, scrittore del romanzo originale Eragon del 2002.

Harthan è attualmente showrunner della serie crime comedy/drama High Potential ed è stato il creatore della serie poliziesca Rosewood, durata solo due stagioni. Todd Helbing è stato showrunner e co-creatore di Superman and Lois, oltre che showrunner di The Flash per diverse stagioni.

Oltre a questa notizia, anche Marc Webb (celebre regista di 500 giorni insieme e dei due film di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield protagonista) si è unito al progetto in qualità di produttore esecutivo.

Edward Speleers in una immagine di Eragon

Cosa racconta la saga di Christopher Paolini?

La saga segue la crescita di Eragon, un giovane contadino che trova un misterioso uovo da cui nasce il drago Saphira, scoprendo così di essere l'ultimo dei Cavalieri dei Draghi. Costretto a fuggire dopo la distruzione del suo villaggio, Eragon intraprende un viaggio di formazione tra magia, battaglie e rivelazioni sulle proprie origini, diventando una figura chiave nella lotta contro il tirannico re Galbatorix, che governa Alagaësia con il potere dei draghi corrotti.

Tra alleanze con elfi, nani e Varden, tradimenti, sacrifici e legami sempre più profondi con Saphira, Eragon affronta il peso del destino, imparando che la vera forza non risiede solo nella potenza, ma nella responsabilità delle proprie scelte e nella capacità di cambiare il mondo senza distruggerlo.