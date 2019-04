EPCC: Antonella Clerici torna con la sua "Fa schiuma ma non è sapone"!

Nella puntata di ieri della nuova edizione di E poi c'è Cattelan, l'unico late night da prima serata della tv italiana, la superospite Antonella Clerici si è prestata a un super cruciverba con i tormentoni della tv, tra cui il suo storico Fa schiuma ma non è sapone.

Dopo il successo del debutto in prime time con la precedente edizione del suo show, Alessandro Cattelan tornerà ogni giovedì con le interviste di culto e le gag che hanno fatto la fortuna della produzione originale Sky. Nel mondo della televisione le gaffe in diretta di Antonella Clerici si sono guadagnate un posto nell'olimpo dei momenti di televisione più divertenti di sempre.

La presentatrice si è messa alla prova con un cruciverbone sulla tv che non poteva proprio prescindere da alcuni dei tormentoni legati alla sua carriera. Durante l'intervista alla scrivania di Alessandro Cattelan la conduttrice ha quindi raccontato con la sua spontaneità irresistibile, fra aneddoti sulla sua fortunata carriera e siparietti con il conduttore, come sono nate alcune delle sue gaffe più indimenticabili.

Ecco la clip:

Secondo ospite l'allenatore Antonio Conte, che ha detto la sua sulle potenzialità di ciascuna delle squadre che, in vista della prossima stagione, stanno trattando per averlo in panchina.