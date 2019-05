EPCC 2019: Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan cantano i Backstreet Boys!

Negli Anni '90 avrebbero fatto faville. Ieri sera Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan hanno regalato al pubblico di EPCC una performance degna delle migliori boyband su piazza nel periodo d'oro della musica tutta cori, mossette e ritornelli facili: i Backstreet Boys.

Sulle note di As Long as You Love Me e Everybody (Backstreet's Back), i due hanno indossato anche dei bellissimi caschetti biondi sullo stile di Nick Carter. Nell'appuntamento di ieri con E poi c'è Cattelan, ogni giovedì su Sky Uno, ci sono stati diversi ospiti interessanti per il pubblico, abbiamo potuto assistere - oltre al duetto - anche a una lezione particolare di cucina da uno degli chef più in voga del momento e al ritorno negli studi di uno dei rapper più di successo in Italia.

Oltre ad Alessandro Borghi, infatti, sono arrivati su Sky Uno anche Giorgio Locatelli, il nuovo giudice di Masterchef Italia che ha subito conquistato il cuore dei fan e che ritornerà per la prossima edizione del cooking show. Lo chef ha avuto a che fare con una pasta al tonno gourmet, uno dei piatti forti di Alessandro Cattelan. Un anno dopo la sua prima apparizione nello show è tornato a EPCC anche Salmo, il famoso rapper che sta per partire in un lungo tour che si protrarrà per tutta l'estate 2019. Il cantante si esibirà insieme a Cattelan in giro per Milano sulla macchina che dà il titolo a una delle sue hit, Cabriolet.

Ecco il video del duetto tra Borghi e Cattelan: