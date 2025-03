Enola Holmes 3: Millie Bobby Brown svela quando inizieranno le riprese, tornerà anche Henry Cavill?

L'attrice, che ha appena lanciato The Electric State, ha parlato dell'altro franchise Netflix che la vede protagonista e della sua terza stagione in arrivo

Millie Bobby Brown, mentre era impegnata nella promozione del film dei fratelli Russo The Electric State, ha svelato quando inizieranno le riprese di Enola Holmes, uno dei franchise Netflix che la vede protagonista.

"Farò un nuovo film di Enola Holmes quest'anno", ha svelato Brown. "Inizieremo le riprese nelle prossime settimane. Sono molto eccitata". L'attrice ha interpretato il personaggio di Enola Holmes nei primi due film, che vedevano nel cast anche Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

Il primo film del 2020 è stato un successo sensazionale per Netflix. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto un punteggio di critica del 91% Certified Fresh e un punteggio di pubblico del 71%. Il secondo film ha fatto ancora meglio in termini di punteggio, con un Certified Fresh del 93% per la critica e un responso del pubblico del 79%.

Enola Holmes 3, è previsto il ritorno di Henry Cavill?

Enola Holmes: Millie Bobby Brown durane una scena

Non si sa molto della trama del terzo capitolo. Per quanto riguarda il ritorno dell'ex-Superman del DCEU nei panni di Sherlock Holmes, Brown ha dichiarato a Collider: "Dovrete aspettare e vedere". Su queste pagine potete recuperare la recensione di Enola Holmes 2.

Enola Holmes 2: Henry Cavill in una scena

Philip Barantini dirigerà il terzo film del franchise. Quando è stata annunciata la partecipazione di Barantini al progetto, alcune fonti hanno dichiarato a Deadline che il film avrebbe probabilmente assunto un tono più dark rispetto ai primi due. I primi due film di Enola Holmes non si sono mai presi troppo sul serio, ma hanno anche messo in luce il sessismo e la misoginia dilaganti nell'Inghilterra vittoriana.

Questo equilibrio è stato uno dei motivi del successo dei film, ma un tono più cupo potrebbe spingere il franchise in un territorio inesplorato. In Enola Holmes 2 c'era una scena finale in cui si faceva riferimento a Himesh Patel nel ruolo del dottor Watson. Tuttavia, non è stato ancora confermato se Patel sarà presente nel terzo film.