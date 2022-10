Enola Holmes 2: il trailer del film con Millie Bobby Brown anticipa nuovi misteri

Enola Holmes 2 mostrerà la giovane protagonista interpretata da Millie Bobby Brown alle prese con nuovi misteri e indagini, di cui il nuovo trailer regala qualche anticipazione.

Nel video si vede infatti Enola mentre scopre che la sua prima indagine è legata a un caso su cui sta indagando il fratello e la situazione inizia a diventare sempre più complessa, portando la giovane a chiedere aiuto.

Nel cast di Enola Holmes 2, in arrivo il 4 novembre in streaming, ci saranno nuovamente, accanto alla protagonista Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar e Helena Bonham Carter. Tra i nuovi arrivi, invece, spazio a David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster.

Il magazine Total Film ha inoltre condiviso nuovi scatti realizzati sul set:

Enola Holmes 2: la copertina di Total Film

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown durante una pausa sul set

Enola Holmes 2: una foto del dietro le quinte

Enola Holmes 2: un'immagine dal set del film

La sinossi del sequel anticipa: "Reduce dal trionfo nel risolvere il suo primo caso, Enola Holmes (Brown) segue le orme del famoso fratello, Sherlock (Cavill), e apre la sua agenzia, solo per trovare che la vita di una detective su commissione non è facile quanto sembra. Rassegnata ad accettare le fredde realtà dell'età adulta, sta per chiudere l'attività quando una fiammeraia senza soldi offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: trovare la sorella scomparsa. Ma in questo caso dimostra molto più complicato rispetto a quanto aspettato, mentre Enola viene trascinata in un nuovo mondo pericoloso, dalle sinistre industrie di Londra ai pittoreschi auditorium fino ai gradini più alti della società e persino 221B Baker Street. Mentre iniziano a bruciare le scintille di una cospirazione mortale, Enola deve chiedere l'aiuto degli amici - e dello stesso Sherlock - per risolvere il suo mistero".

Il film, come il capitolo precedente, si basa sui romanzi scritti da Nancy Springer e alla regia c'è Harry Bradbeer, con una sceneggiatura firmata da Jack Thorne, e la storia di Harry Bradbeer e Jack Thorne.