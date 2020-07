Ennio Morricone e Sergio Leone: “Entrambi ironici, si sfottevano molto l’uno con l’altro”

Ennio Morricone con il premio Oscar alla carriera

Raffaella Leone, figlia di Sergio Leone, ha commentato in un'intervista il rapporto del padre con Ennio Morricone, scomparso ieri all'età di 91 anni. Parlando con Arianna Finos di Repubblica, Raffaella Leone ha ricordato un'amicizia che andava oltre il cinema, menzionando per esempio un'usanza sportiva dei due, con famiglie al seguito: "Ogni domenica ci pigiavamo tutti nella macchina di Ennio, le nostre due famiglie andavamo allo stadio a vedere le partite della Roma. Ennio era il tifoso più infuocato."

La figlia del regista dice di aver passato praticamente tutta l'infanzia con la famiglia del grande compositore, il quale è rimasto amico della famiglia dopo la morte di Sergio Leone nel 1989: "L'ultima volta che l'ho visto è stato a novembre per il compleanno, con Giuseppe Tornatore e altri amici. Ci siamo sentiti a Natale, poi il lockdown ci ha impedito di incontrarci."

Ennio Morricone: "A casa non ho il pianoforte. Il mio strumento musicale è la capoccia"

C'era una volta in America: De Niro in una scena

Come sottolineato da Raffaella Leone, il rapporto tra Sergio Leone ed Ennio Morricone "non era un idillio", i due erano propensi a litigare in alcuni casi. Come risolvevano eventuali dispute? "Era sempre mio papà a chiamare per primo, facendo finta di niente. Ennio era più schivo, forse più permaloso. Entrambi ironici, si sfottevano molto l'uno con l'altro."

Molto interessante anche il loro modo di collaborare, evocato dalla figlia del regista: "Papà dava a Ennio l'idea di quel che gli sarebbe piaciuto, gli raccontava ogni scena, ogni inquadratura, aveva tutto il film in testa. Ennio selezionava delle melodie inedite, le abbozzava e poi le sceglievano. Cercavano dei temi, oltre a quello del film Ennio ne creava uno per identificare ciascun personaggio." Quanto al film fatto insieme di cui i due fossero più orgogliosi, Raffaella Leone afferma di non essere sicura per quanto riguarda Morricone, ma per suo padre era C'era una volta in America, il suo ultimo lungometraggio, uscito nel 1984 e candidato al Golden Globe per il contributo di entrambi.