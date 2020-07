Ennio Morricone: l’intervista a Che Tempo che Fa in onda stasera su Rai1 dopo il TG

Stasera alle 20:30 su Rai1, dopo il TG, andrà in onda l'intervista che Fabio Fazio fece ad Ennio Morricone nel 2017 a Che Tempo che Fa.

Stasera su Rai1 alle 20:30, dopo il TG, va in onda l'intervista di Ennio Morricone a Che tempo che Fa del 2017. Il grande compositore è scomparso oggi dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni in una clinica romana a causa di una caduta che gli aveva causato la frattura del femore.

"Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con il Maestro Morricone. Una persona gentile e meravigliosa: un genio assoluto - ha scritto Fabio Fazio - La sua morte priva il mondo di un enorme artista che ha inventato bellezza e poesia senza tempo. Con la sua scomparsa se ne va una parte di noi". Questo è stato il saluto, affidato a Twitter, del conduttore ad Ennio Morricone spentosi stamattina in una clinica romana. Poco dopo è arrivata la decisione di Rai1 di omaggiare il compositore riproponendo l'intervista che lo stesso Fazio gli fece a Che tempo che Fa nel 2017.

Ennio Morricone fu ospite di Fabio Fazio accompagnato dalla moglie Maria Travia - a cui ha dedicato i sue premi Oscar - che sedeva tra il pubblico. Durante l'intervista sentirete il maestro parlare del suo lavoro e dire "Il lavoro del compositore ha un aspetto artigianale. Il 'fare' non è soltanto un verbo. Sono due note, due suoni: il 'fa' e il 're'. Ma queste non bastano ad un compositore per scrivere, se aggiungo il fa diesis viene fuori un pezzo con l'armonica a bocca di un momento drammatico di un film di Sergio Leone".