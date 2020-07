Ennio Morricone: da Conte a Mattarella, il cordoglio del mondo della politica e della musica

Ennio Morricone si è spento nella notte a Roma e la sua morte ha scosso il mondo della musica e della politica italiana e internazionale. Ecco che i social media si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi dell'immenso musicista e compositore.

Ennio Morricone durante un concerto

Ennio Morricone è morto oggi, 6 luglio 2020, in seguito alle conseguenze di una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore. L'artista, ricoverato in una clinica romana, aveva continuato a lavorare fino a pochi mesi fa.

Le 10 migliori colonne sonore di Ennio Morricone composte per il cinema

"La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale" afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell'Italia nel mondo. Desidero far giungere alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza".

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha condiviso su Facebook e Twitter un breve messaggio in cui scrive: "Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema".

Anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi ricorda la scomparsa del maestro e autore di tante celebri colonne sonore: "Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hanno segnato la storia del cinema, in Italia e nel mondo, e continueranno a emozionarci. Roma era la sua città e oggi piange la scomparsa di un artista molto amato".

"Un Maestro verso cui nutrivo amicizia e ammirazione. Di lui ho diretto una importante composizione 'Voci dal silenzio" a Ravenna e a Chicago suscitando vera emozione tra il pubblico". Così Riccardo Muti ricorda Ennio Morricone, "musicista straordinario non solo per le musiche da film ma anche per le composizioni classiche. Ci mancherà - aggiunge il grande direttore d'orchestra - come uomo e come artista".

Tra le star della musica, Laura Pausini ha condiviso una foto che la vede insieme alla figlia, allora neonata, insieme a Morricone e scrive: "Ennio..Maestro mio e di tutti. Questa è la nostra prima foto, era Aprile 2013 e registravamo La Solitudine con la tua partitura...immenso artista.. ti vorremo per sempre bene..il tuo nome è nella storia e nell'orgoglio del nostro paese".

"Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con il Maestro #Morricone. Una persona gentile e meravigliosa: un genio assoluto. La sua morte priva il mondo di un enorme artista che ha inventato bellezza e poesia senza tempo.Con la sua scomparsa se ne va una parte di noi" il ricordo su Twitter del conduttore Fabio Fazio.

Il produttore Aurelio De Laurentiis sottolinea come "con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale. Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere protagonisti ovunque. La musica, un legame universale per unire tutti in un abbraccio globale d'amore e di comunanza ideale".

Il post di Morgan ricorda l'importanza del genio di Morricone, "il più grande musicista 'italiano nel mondo' della nostra epoca".