Enea: il trailer del film di Pietro Castellitto svela la data di uscita

Dopo il passaggio alla Mostra di Venezia, il trailer di Enea anticipa l'uscita in sala della seconda regia di Pietro Castellitto.

Vision Distribution ha svelato il trailer di Enea, informando il pubblico dell'imminente uscita in sala della seconda regia di Pietro Castellitto, che sarà nei cinema a partire dall'11 gennaio con Vision Distribution. La pellicola, una produzione THhe Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Vision Distribution, una società del gruppo SKY e Frenesy Production, è stata presentata inb anteprima lo scorso settembre a Venezia 2023.

Nel cast di Enea, oltre allo stesso Castellitto, figurano anche Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto, Clara Galante, Paolo Giovannucci e Sergio Castellitto.

Enea, Pietro Castellitto: "Il mio personaggio lotta per un mondo in cui i baci possano tornare a esistere"

Follie a Roma nord

Per saperne di più scoprite la recensione di Enea. La sinossi della pellicola recita: "Enea rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un'epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall'altra parte della morale, c'è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze."

Enea: una foto del film

"Tuttavia, droga e malavita sono l'ombra invisibile di una storia che parla d'altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall'amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l'avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un'avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un'avventura d'amicizia e d'amore."