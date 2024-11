Endless Love stasera su Canale 5, anticipazioni: Nihan salva Kemal, Emir vuole stanare Tufan

Stasera a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca che viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Questa sera giovedì 28 novembre in prima serata su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda le nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Mercan inizia a sospettare di Emir

Yigit, Ayhan e Zehir, che non hanno mai smesso di cercare Kemal, intercettano una telefonata di Emir e scoprono che si sta dirigendo da lui. Decidono quindi di correre in suo soccorso. Mercan inizia a sospettare che Emir sia coinvolto nella sparizione di Kemal quando scopre che lui le sta mentendo apertamente. Nel frattempo, Nihan per salvare la vita di Kemal chiede aiuto a Müjgan, implorandola di convincere Emir a rinunciare al suo piano letale.

Kemal è tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si stanno già attivando per trovarlo e portarlo in salvo. Zehir e Ayhan, con l'aiuto di Nihan quando arrivano sul posto, scoprono che Kemal è già riuscito a fuggire. Nihan lo incontra per strada e lo riporta a casa, dove nota che l'ingegnere ha diverse ferite, in particolare una sul collo, simile a un'irritazione.

Kemal torturato da Emir

Kemal, ricordando di aver avvertito una puntura in quel punto prima di perdere i sensi, deduce di essere stato drogato. Nihan ha un'illuminazione: se Kemal potesse dimostrare, tramite un'analisi del sangue, che non era cosciente al momento dell'omicidio, le accuse a suo carico verrebbero annullate. Tuttavia, c'è un grosso ostacolo.

Infatti, se Kemal si recasse in ospedale, la polizia lo troverebbe in pochi minuti e lo arresterebbe per l'omicidio di Asu.Nel frattempo, Emir scopre che Ali è in possesso di informazioni cruciali riguardo alla morte di Asu. Kemal, ancora ricercato dalla polizia, continua a cercare Tufan e Asu tramite Ayhan.

Quest'ultimo riesce a rintracciare l'indirizzo di una casa affittata sotto falso nome. Emir, pressato da Müjgan che vuole rivedere la figlia Asu, è vicino a scoprire il nascondiglio grazie a Ali, che, sequestrato dagli uomini di Emir, è costretto a fissare un incontro con Tufan in un parco giochi.