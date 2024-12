Endless Love stasera 12 dicembre su Canale 5: Zeynep sfida Emir con un ultimatum, Leyla in condizioni stabili

Stasera a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca che viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Questa sera giovedì 12 dicembre in prima serata su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda due nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Asu cerca di distrarre l'attenzione da Galip

Nihan e Kemal sospettano che i Kozcuoglu siano implicati nel mistero che circonda il tentato omicidio di Leyla, e continuano a indagare sulle ragioni per cui hanno cercato di metterla a tacere. Durante un incontro con Mujgan, i due scoprono che trent'anni prima la Kozcuoglu Holding era sull'orlo del fallimento e si era salvata solo grazie alla vendita di una tenuta.

Decidono quindi di visitare il luogo, scoprendo che il terreno è arido e sterile, simile al campo del villaggio. Per approfondire, chiedono a Niyazi di analizzarne un campione, sperando che possa fornire qualche risposta. Nel frattempo, Asu convince il consiglio di amministrazione a inviare suo padre in Cile come Responsabile di progetto.

Asu cerca di allontanare i sospetti da suo padre Galip

Questa mossa allontana temporaneamente Galip dai riflettori, mentre Emir rimane in custodia cautelare. Zeynep tenta invano di far confessare Emir sul tentato omicidio di Kemal, ma è certa della sua colpevolezza, conoscendolo meglio di chiunque altro. Mercan prosegue nelle indagini sull'incendio, cercando prove per inchiodare il colpevole, mentre Emir rimane sotto sorveglianza.

Nel frattempo, Kemal e Nihan trovano momenti di serenità trascorrendo del tempo con la piccola Deniz e immaginando un futuro insieme. Adem rintraccia un sospettato legato al tentato omicidio di Leyla, mentre Sallabas scopre un uomo che potrebbe rivelare il motivo dell'aggressione.

Zeynep, determinata a ottenere risposte, pone un ultimatum a Emir. Le condizioni di Leyla restano stabili, ma i suoi cari vivono nell'angoscia per la sua guarigione. Parallelamente, Kemal e Nihan seguono le tracce lasciate dalle indagini di Leyla. Mujgan, infine, fornisce informazioni cruciali a Kemal. Tuttavia, quando Galip si dirige verso l'aeroporto per partire, la strada è bloccata, complicando ulteriormente la situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ayhan, sopraffatto dal dolore per quanto successo a Leyla, vorrebbe farsi giustizia da solo.