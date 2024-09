Endless Love anticipazioni del 2 settembre: Ozan è morto, Hakan indaga mentre Kemal finisce in prigione

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 2 settembre su Canale 5 alle 14:10: Kemal è ancora in prigione. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: I tormenti di Kemal in prigione

La morte di Ozan ha lasciato tutti senza parole. La sua famiglia è distrutta dal dolore, ma Hakan non riesce a liberarsi dei suoi sospetti riguardo alle circostanze che hanno portato al presunto suicidio del marito di Zeynep. Nonostante la ferma opposizione dei suoi superiori, Hakan decide di proseguire le indagini, convinto che ci sia qualcosa di più dietro quella tragica fine.

Nel frattempo, Kemal si trova in prigione, accusato del tentato omicidio di Emir dopo la testimonianza di Nihan. La sua permanenza in carcere è tutt'altro che facile: è evidente che qualcuno ha orchestrato tutto per metterlo nei guai. Accusato ingiustamente di fomentare disordini, l'uomo viene confinato in una cella di isolamento.

La morte di Ozan è sospetta

Qui, è costretto a subire le angherie dei secondini, in particolare di Sikti, una guardia carceraria nota per la sua brutalità. Tuttavia, Kemal trova un inaspettato sostegno da parte di Ayhan, un detenuto, e di Selim, una guardia che, a differenza di Sikti, tratta i prigionieri con rispetto, nutrendo una particolare considerazione per Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Un improvviso malore blocca la fuga di Zeynep.