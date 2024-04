Endless Love anticipazioni 9 aprile: Kemal affronta Nihan, Emir circuisce anche Zeynep

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda martedì 9 aprile alle 14:10 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Endless Love: riassunto dell'episodio trasmesso l'8 aprile

Asu va a trovare Nihan nel suo studio per offrirle un nuovo progetto, dicendole che sarà l'occasione per diventare amiche e che la tensione tra loro forse è dovuta al suo rapporto con Kemal.

Tarik, dopo l'ennesima discussione con il padre, decide di seguire il suggerimento di Emir: cercherà un finanziatore per aprire un salone di barbiere finalmente suo. Sarà proprio Emir a finanziarlo per legarlo sempre più a sé con l'obiettivo di trasformarlo in un'arma contro Kemal.

Anticipazioni 9 aprile: Leyla dà un consiglio a Kemal

Leyla consiglia a Kemal di dimenticare l'amore per Nihan e gli attriti con Emir, ma lui non le dà ascolto ed è intenzionato a proteggere quello che gli è più caro dagli attacchi di Emir.

Kemal non intende darla vinta ad Emir

Nel nuovo episodio: Zeynep alle prese con nuovi sospetti e tensioni

Zeynep non è più in punizione e può uscire di casa per recarsi al tirocinio all'asilo. Qui scopre che Emir ha fatto una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi dell'asilo.

Zeynep è sorpresa ma, poco dopo, Nihan la avverte di stare lontana da Emir poiché l'uomo nutre sospetti sulla vecchia relazione tra lei e Kemal. Salih scopre che Ozan corteggia Zeynep e, convinto che la ragazza sia attratta da uno stile di vita più agiato, decide di porre fine alla relazione in maniera definitiva.

Nihan mette in guardia Zeynep sulle reali intenzioni di Emir

Nella prossima puntata: Incidente al cantiere

Kemal va da Nihan e le dice che Ozan deve stare alla larga da Zeynep. Nel frattempo, al cantiere della Kozcuoglu Construction il crollo di un'impalcatura causa il ferimento di alcuni operai.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Asu va a trovare Nihan nel suo studio.