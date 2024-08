Endless Love anticipazioni 9 agosto: Asu tradisce tutti e sceglie Emir

Endless Love torna domani venerdì 9 agosto su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Nihan. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 9 agosto: La festa di fidanzamento e la mossa di Emir

Kemal, ancora profondamente innamorato di Nihan, decide di recarsi a casa di Asu. Nonostante confessi apertamente che Nihan rimarrà sempre il suo unico vero amore, le fa una proposta sorprendente che potrebbe cambiare per sempre le loro vite: le chiede di diventare la sua fidanzata e futura moglie. Asu, colma di gioia, accetta entusiasta.

Tuttavia, Emir, che si era nascosto in casa per spiare la situazione, ascolta di nascosto tutta la conversazione. Deciso a non permettere alla sorella di vivere serenamente questa nuova fase della sua vita, medita di utilizzare l'informazione a suo vantaggio. Nel frattempo, Nihan, già affranta per aver perso Kemal, soffre ancora di più nel rendersi conto che lui non tornerà mai più da lei, convinto che il passato e le sue azioni, pur se compiute con buone intenzioni, abbiano creato un solco incolmabile tra loro.

Kemal si fidanza ufficialmente con Asu

Mentre Asu si dedica con fervore ai preparativi per la festa di fidanzamento con Kemal, Nihan viene costretta da Emir a partecipare alla cerimonia, nonostante il suo forte desiderio di evitare l'evento. Durante il ricevimento, Asu riesce a sgattaiolare via inosservata per incontrare Emir. Come promesso, gli consegna la pistola con le impronte digitali di Ozan, uno strumento che potrebbe essere usato per i piani oscuri di Emir. Nel frattempo, il fratello di Nihan, ignaro del complotto che si sta tessendo intorno a lui, si prepara a partire con Zeynep, inconsapevole del destino che presto potrebbe abbattersi su di lui.

