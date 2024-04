Endless Love anticipazioni 6 aprile: Kemir e Emir si scontrano per la casa dei sogni di Nihan

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:45 circa su Canale 5.

Anticipazioni della trama di Endless Love dela puntata in onda sabato 6 aprile alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi di venerdì

Endless Love: riassunto del 5 aprile

Nihan cerca di parlare con Kemal di quanto successo a Zeynep, ma l'uomo la accusa di essersi intromessa nella vita di sua sorella e la caccia platealmente dall'azienda. Asu cerca di entrare nelle grazie di Fehime rivelandole del licenziamento di Nihan.

Fehime scopre che Zeynep ha ottenuto un ingaggio da un'agenzia e, allarmata, chiede aiuto ai suoi familiari. Vildan si rivolge al suo avvocato per far cacciare Leyla dalla casa che le due sorelle hanno in comune, perché ereditata dai genitori.

Emir incoraggia Ozan a continuare a corteggiare Zeynep, che però non ne vuole sapere di lui. Salih comunica a Zeynep di aver parlato di lei ai suoi genitori e vuole organizzare una grande festa di fidanzamento. Ma la ragazza ha ben altri problemi. Tornata a casa, trova la famiglia riunita ad aspettarla.

Anticipazioni del 6 aprile: Problemi a casa Soydere, i segreti di Zeynep vengono rivelati

Fehime apre la busta misteriosa indirizzata a sua figlia Zeynep, ignara di ciò che rivelerà. La scoperta del contratto firmato con l'agenzia per attori, attrici e modelle getta una luce sinistra sulle aspirazioni segrete di Zeynep.

Zeynep è nei guai con la famiglia: i suoi genitori scoprono che lavora come modella

La famiglia è sbalordita, e il padre reagisce con un mix di delusione e rabbia, minacciando di interrompere i suoi studi universitari, visto che lei non vuole diventare maestra ma intraprendere un'altra professione.

Nel frattempo, Tarik svela un segreto che getta ulteriore scompiglio: l'arresto di Zeynep e Ozan il giorno precedente, quando il giovane è stato fermato dalla polizia mentre guidava senza patente. Dopo questa notizia Huseyin accusa Kemal di aver tenuto nascosta questa situazione, minando così la fiducia familiare.

L'ingegnere, sentendosi tradito e isolato, prende una decisione drastica lasciando la casa familiare per rifugiarsi da Salih.

Nel nuovo episodio: Kemal ed Emir sono sempre più rivali

Nel frattempo, Emir continua a tessere la sua tela di manipolazione e controllo, cercando di riconquistare Nihan con un secondo anello e una proposta di matrimonio, convinto che il tempo possa far fiorire il loro amore.

La rivalità tra Kemal ed Emir si intensifica, l'imprenditore vuole regalare a Nihan la casa che ha sempre sognato, ma viene a sapere che il suo nemico ha messo gli occhi sulla stessa abitazione facendo un'offerta più alta, ma il giovane Kozcuoğlu non si arrende e rilancia.

Leyla lotta per la sua casa

Leyla, determinata a non lasciarsi portare via la casa dove vive sin dall'infanzia affronta Vildan e Onder di persona. Vildan, nonostante l'insistenza del marito a rinunciare, è altrettanto determinata: la casa è anche sua e ha il diritto di averla.

Nella prossima puntata: Asu fa una proposta di lavoro inaspettata

La tensione tra i personaggi si fa sempre più palpabile, con Kemal che si ritrova coinvolto in una situazione imprevista quando un operaio dei cantieri di Emir gli chiede aiuto per una vicenda personale.

Endless Love: I rapporti tra Kemal e Emir sono sempre più tesi

Mentre la competizione tra Kemal e Emir raggiunge il suo apice, l'ingegnere deve scontrarsi anche con suo fratello Tarik ed avvisare la sua ex fidanzata che suo marito li sta facendo spiare. La pittrice, nel frattempo riceve un'inaspettata proposta di lavoro: Asu le chiede di collaborare su un progetto importante.

