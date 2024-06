Endless Love anticipazioni 4 giugno: Vildan si mostra in un modo inaspettato, Onder ne fa le spese!

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 4 giungo su Canale 5 alle 14:05 circa, sappiamo che Tarik è scagionato dall'accusa di omicidio. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 3 giugno: Nihan segue Kemal e Zehir fino alla casa di Sedat, dove ottengono una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu e scoprono il nome della donna testimone del tentato suicidio di Mujgan. Decidono di trovarla. Nihan chiede a Kemal di non tenerle più segreti e si offre di aiutarlo a trovare Nursen Harran. Più tardi, Asu informa Kemal della visita di Nihan, facendo infuriare l'uomo, che chiede alla sua ex fidanzata di non prendere più decisioni per lui.

Anticipazioni del 4 giugno di Endless Love: Tarik viene scagionato dall'accusa di omicidio

Zeynep assiste a un incontro tra Leyla e Onder, in cui l'uomo confessa alla sua ex fiamma di aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione e il matrimonio di convenienza con Vildan. Più tardi, Zeynep, sotto pressione dalla suocera che dubita della sincerità dei suoi sentimenti per Ozan, le racconta del colloquio a cui ha assistito.

Zeynep mette nei guai Onder

Piena di rabbia per le parole di Zeynep, Vildan affronta suo marito e, dopo un violento litigio, lo caccia di casa. Nel frattempo, al commissariato, la famiglia Soydere riceve buone notizie: Tarik, trattenuto per l'omicidio di Karen, viene scagionato dall'accusa grazie al rapporto della scientifica e, forse, all'intervento di Emir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, NIhan offre il suo aiuto a Kemal.