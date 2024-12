Endless Love anticipazioni 4 dicembre: Tarik si consegna alla polizia, Mercan conforta Kemal

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 4 dicembre alle 14:10 su Canale 5: Nihan si aggrappa all'amore di Kemal. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal informa Zeynep che non è stata lei ad uccidere Ozan, poiché il veleno era già nel suo corpo prima che lo soffocasse. Le chiede di Tarik, ma Zeynep non sa dove sia e afferma che le sue azioni erano per coprire la sua presunta colpevolezza. Kemal promette di non denunciarlo. Nihan costringe Asu a dire che Tarik è l'assassino, ma non lo rivela a Kemal.

L'autopsia di Ozan conferma che è morto per impiccagione, non per soffocamento o veleno, e Tarik ha cercato di far passare l'omicidio per suicidio. eyla scopre una frode aziendale. Tarik confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan. Emir accompagna Zeynep all'ecografia e le promette di riconoscere il bambino. Mercan trova il video dell'omicidio di Ozan, che mostra Tarik impiccarlo.

Ozan è stato ucciso da Tarik

Anticipazioni di Endless Love: Tarik si costituisce alla polizia

La conclusione delle indagini porta alla rivelazione dell'identità dell'assassino di Ozan, un colpo devastante che lascia tutti sgomenti. La verità, come una valanga, travolge le vite dei protagonisti, portando con sé dolore, rabbia e incredulità. Kemal, ormai consapevole delle gravi ripercussioni di questa scoperta, deve fare i conti con la realtà che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

D'altro canto, Nihan, pur affrontando la tragedia, cerca ancora di aggrapparsi alla speranza, credendo che l'amore possa in qualche modo superare la sofferenza. In un momento di grande umanità e vulnerabilità, Tarik si rivolge al fratello Kemal, chiedendogli di accompagnarlo alla polizia. La confessione del crimine e il passo verso la giustizia sono inevitabili.

Per Tarik il fardello della verità è pesante. Il legame tra i due fratelli, già messo a dura prova, subisce un altro colpo: pur cercando la redenzione, sa che nulla potrà cancellare ciò che è accaduto. Mercan cerca di confortare Kemal in un momento di dolore profondo. Il commissario condivide con lui la sua tragica esperienza personale. Raccontando le sue sofferenze passate, la donna spera di fargli comprendere che, nonostante il dolore, il tempo è in grado di lenire le ferite più profonde.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zehir rapisce Anil.