Endless Love anticipazioni 26 giugno: Fehime provoca Nihan, Kemal non riesce a incastrare Emir

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 26 giugno alle 14:10 su Canale 5, in cui la cena di Fehime sarà motivo di scontri e tensione. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 giugno: Asu apprende da Emir che Kemal è tornato in città e si arrabbia con Tufan perché evidentemente l'uomo non ha seguito le sue indicazioni e ha incastrato il suo amato. Tufan allora decide di rivelare tutte le vere ragioni che hanno motivato tutte le sue azioni.

Kemal e Nihan soffrono enormemente per la lontananza, ma non possono stare insieme. Kemal è convinto che Nihan sia stata in qualche modo costretta a rinunciare alla sua fuga e decide di indagare. Nihan confessa solo a Leyla la verità ma, per salvare la vita del suo amato, le impedisce di dire qualcosa a Kemal.

Anticipazioni del 26 giugno: Una cena carica di tensione scatena la gelosia di Nihan

Leyla è al centro di una contesa tra Onder e Galip, entrambi desiderosi delle sue attenzioni. Nel frattempo, Kemal cerca in tutti i modi di dimostrare che Emir è il mandante dell'aggressione subita da Leyla, che è stata pugnalata da uno sconosciuto. Purtroppo, Kemal si ritrova nuovamente in un vicolo cieco.

Nel frattempo, Fehime continua i preparativi per la cena organizzata per festeggiare la gravidanza di Zeynep e Ozan, con le famiglie riunite. Decide di chiamare anche Asu e Leyla. Emir, non invitato, viene a sapere della festa e decide di presentarsi a sorpresa a casa di Fehime e Huseyin, trascinando con sé Nihan.

Onder si avvicina a Leyla

Nonostante l'atmosfera di celebrazione, la serata è segnata da molte tensioni. Fehime esprime il desiderio di vedere Asu e Kemal sposarsi presto. Le parole della donna scatenano la gelosia di Nihan. Nonostante ciò, la ragazza finge goffamente di volersi riavvicinare a suo marito per non destare sospetti e non mettere nei guai l'uomo che realmente ama.