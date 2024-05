Endless Love anticipazioni 25 maggio: La tragedia di Tarik, Emir gli ha teso una trappola mortale

Endless Love torna domani sabato 25 maggio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Leyla ha perso la casa d'infanzia. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 15:00 con un doppio appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 maggio in seconda serata, Kemal visita Ozan per offrirgli aiuto economico, a patto che lui e Zeynep lascino casa per sfuggire all'influenza di Emir e Vildan. Ozan è interessato, ma Zeynep si oppone e provoca Vildan affinché ostacoli il piano di Kemal. Nihan rivela a Kemal che Emir ha mentito sulla sepoltura di Linda per depistarli.

Leyla partecipa a un'asta, ignara del complotto di Vildan e Galip per ottenere la sua casa. Durante il viaggio, Nihan e Leyla hanno un incidente, orchestrato da Galip per impedire loro di partecipare all'asta. Zeynep, sebbene rifiutata dai genitori, si gode la vita nella nuova casa e convince Ozan a restare. Kemal cerca di scoprire la verità da Karen e rintracciare suo marito Taner, mentre Emir assegna un compito delicato a Tarik.

Leyla ha perso la casa

Anticipazioni del 25 maggio: Leyla è disperata ma rifiuta l'aiuto di Galip

Kemal cerca di convincere Taner a rivelare chi lo ha persuaso a costituirsi per un crimine che non ha commesso, ma Taner si rifiuta di parlare. Emir, con un astuto piano, elimina Karen, legando ulteriormente a sé Tarik, che l'ha uccisa per errore. Questo causa una crisi per Kemal e Nihan, costretti a scegliere tra continuare a vedersi con rischio di altre tragedie o separarsi.

Alla fine, disperati, decidono di non vedersi più. Zeynep spinge Ozan a organizzare un ricevimento di matrimonio. postumo. Vildan, seppur riluttante, promette di organizzare una festa in famiglia, ma Zeynep ha altri piani. Banu, sempre più legata a Tarik, lo consola in un momento di disperazione.

Emir ha incastrato Tarik

Leyla confida a Kemal il suo immenso dolore per la perdita della casa d'infanzia e rifiuta l'aiuto offerto da Galip per riaverla. Vildan è infuriata per la pubblicazione di un articolo che annuncia il ricevimento per festeggiare il matrimonio di Ozan e Zeynep. Zeynep invita Kemal, che rifiuta per non ferire suo padre e sua madre. Anche i suoi genitori rifiutano l'invito.

Vildan impone a Zeynep di frequentare lezioni di "buone maniere" con la signora Nuran. Nel frattempo, Kemal e Zehir, con l'aiuto di Necmi, vanno alla prigione di Maltepe e Taner confessa di essersi addossato la colpa dell'omicidio di Karen.