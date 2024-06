Endless Love anticipazioni 25 giugno: Kemal vuole scoprire la verità su Nihan, Emir assapora il suo trionfo

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 25 giugno su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Kemal non si arrende dopo la decisione di Nihan, tornata a casa con Emir . La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 giugno: il rapporto tra Vildan e Zeynep non migliora e le due continuano a provocarsi a vicenda senza esclusione di colpi. Ozan, che non sopporta più di vedere la madre e la moglie litigare e soffrire, interviene in difesa di Zeynep e convince la madre a compiere un gesto importante per avvicinarsi alla nuora.

Anticipazioni del 25 giugno: Kemal decide di scoprire la verità su Nihan

Emir si avvicina ad Asu con un'aria trionfante e con un sorriso soddisfatto le annuncia che Kemal è tornato a caa, anche questa volta ha vinto lui ed il suo nemico è stato sconfitto: sua moglie è tornata a casa. La donna capisce che Tufan l'ha tradita, non ha seguito le sue istruzioni e ha venduto l'uomo che ama al perfido Emir. A questo punto Asu teme che tutto il suo piano sia in pericolo.

Asu scopre il tradimento di Tufan

Nel frattempo, Kemal riflette sulla decisione di Nihan ed il momento in cui ha scelto di seguire Emir, nonostante non lo ami. Kemal sa che Nihan non avrebbe rinunciato a lui così facilmente e capisce che deve esserci qualcosa che l'ha costretta a tornare sui suoi passi, rinunciando a fuggire con lui. Per questo motivo decide che non si fermerà finché non avrà scoperto la verità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Vildan affronta Zeynep