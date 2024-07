Endless Love anticipazioni 23 luglio, Emir costringe Banu a sposare Tarik, Asu è stanca di aspettare

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 23 luglio su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Tarik chiede nuovamente a Banu di sposarlo . La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 23 luglio: Asu agisce alle spalle di suo zio

Tarik, fratello di Kemal, ha deciso di chiedere la mano di Banu in matrimonio, annunciando la sua intenzione ai genitori. Tuttavia, sua madre si oppone fermamente alla proposta, poiché la ragazza è stata in passato l'amante di Emir, un uomo sposato. Nonostante l'opposizione della famiglia, Tarik è risoluto e decide di riprovare. Questa volta, Banu, che ha rifiutato la prima proposta, sotto la pressione e il ricatto di Emir, accetta di sposare Tarik, sebbene lo faccia a malincuore.

Nel frattempo, Asu, la nipote di Hakki, è determinata a porre fine alla crescente tensione tra le famiglie e cerca di risolvere la situazione con il supporto dello zio. Chiede a Hakki di consegnare le prove compromettenti che hanno in mano a Kemal, l'unico che potrebbe far condannare Emir e fermare la sua vendetta contro la famiglia Soydere. Hakki, tuttavia, rifiuta l'offerta, preoccupato per le ripercussioni.

Tarik chiede per la seconda volta a Banu di sposarlo

Asu, nonostante la risposta negativa dello zio non si arrende e decide di prendere in mano la situazione. Con l'aiuto di Tufan, tl suo alleato fidato, inizia a costruire un piano per rubare le prove che Hakki ha accumulato e ha nascosto in un luogo sicuro. La ragazza spera che con Emir in prigione Kemal possa innamorarsi di lei

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Banu decide di accettare la proposta di matrimonio di Tarik.