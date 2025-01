Endless Love, anticipazioni 23 gennaio: Emir ha rapito Deniz e Zeynep, Kemal si allea con Hakan:

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 23 gennaio alle 14.10 su Canale 5: Emir ha in ingannato tutti con il suo il piano di fuga. La soap è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal si ritrova circondato dall'affetto e dal sostegno delle persone a lui care. Ayhan e Zehir, per risollevargli il morale decidono di regalargli un camper. Con questo dono speciale, Kemal, Nihan e la piccola Deniz si preparano a partire per una luna di miele all'insegna della semplicità e della serenità, lasciandosi alle spalle le ombre di Emir.

Al ritorno dal viaggio, Kemal si presenta all'udienza per il riconoscimento legale di Deniz. Il giudice, colpito dall'evidente legame tra padre e figlia e dalle circostanze, decide di riconoscere Kemal come padre di Deniz. La sentenza è un trionfo che dona finalmente alla famiglia l'unità che avevano tanto sognato. Per celebrare questo successo e i sacrifici affrontati lungo il cammino, Kemal e Nihan organizzano una cena sontuosa, dove amici e familiari si riuniscono.

Emir ha rapito Deniz

Anticipazioni di Endless love: La disperazione di Nihan dopo il rapimento di sua figlia

Emir sfodera un piano di fuga perfetto, orchestrato con la complicità di Baran. Mentre tutti sembrano credere che Emir sia ormai fuori dai giochi, lui riesce a imbrogliare magistralmente le sue vittime. Approfittando di un momento di relax di Kemal e Nihan, che decidono di lasciare Deniz alle cure di Zeynep per trascorrere una serata al cinema, Emir attua il colpo decisivo.

L'uomo riesce a rapire sia Deniz che Zeynep, lasciando Nihan in preda alla disperazione. La sua perfidia non conosce limiti, e con ogni azione dimostra di essere ormai un uomo consumato dalla vendetta, incapace di provare sentimenti autentici. Kemal, devastato dalla perdita della figlia e dalla sofferenza della moglie, non si lascia sopraffare dall'emozione e inizia immediatamente a organizzare un piano di salvataggio.

Con l'aiuto segreto di Hakan, Kemal decide di ignorare le condizioni imposte da Emir, sfidando apertamente il suo nemico giurato. Nel frattempo, Emir mostra il lato più oscuro di sé. Totalmente fuori controllo e animato da una sete di sangue senza fine, si avvicina sempre più al punto di non ritorno. La sua umanità sembra ormai dissolta, lasciando il posto a un mostro guidato solo dalla vendetta e dal desiderio di distruggere la vita di Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il piano di Emir si dimostra vincente: l'uomo sembra essere riuscito a ingannare tutti.