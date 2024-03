Endless Love anticipazioni 22 marzo: Tarik svela i piani di Kemal, Salih terrorizza Zeynep

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la soap turca in onda venerdì 22 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata precedente.

Endless Love: riassunto del 21 marzo

Anche Nihan, nella speranza di lenire le sue ferite, si rifugia sulla barca e lì incontra Kemal. Nihan è sincera, non nasconde i suoi sentimenti nei suoi confronti, ma di fronte alla ostentata ostilità del suo ex lo prega di andare via.

Kemal, però, è deciso a rimanere e, nonostante Leyla glielo sconsigli, a vendicarsi del suo rivale. Ozan aggredisce Emir perché vede con i propri occhi che lui tradisce continuamente la moglie, Nihan, con Banu. Ozan non sopporta questo trattamento riservato alla sorella.

Kemal guadagna inaspettatamente un vantaggio strategico nella società di Emir; in un incontro con i quattro soci al vertice della holding, Onder e Galip pensano che Emir stia perdendo il controllo della situazione; Emir, invece, afferma di avere tutto sotto controllo e di poter manipolare Kemal a suo piacimento.

Anticipazioni del 22 marzo:

Salih è pronto a parlare con Kemal per rivelargli il suo amore per Zeynep, ma la ragazza è terrorizzata da questa prospettiva e fa di tutto per dissuaderlo. Nel frattempo, Tarik rivela alla famiglia che Kemal è ritornato a casa per ritornare insieme a Nihan.

Nel prossimo episodio

La notizia che Kemal voglia riprendersi Nihan crea un grande scompiglio nella famiglia del ragazzo. Come conseguenza di questa situazione Huseyin perde fiducia in suo figlio Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Kemal torna nella sua barca e incontra Nihan.