Endless Love anticipazioni 22 luglio: Zeynep chiede il divorzio, Ozan e infuriato con sua moglie

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 22 luglio su Canale 5 alle 14:10: Zeynep propone una soluzione a suo marito. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 22 luglio: La richiesta di divorzio e una soluzione alternativa

Zeynep, dopo aver scoperto di essere incinta del figlio di Emir, è stata quasi costretta ad abortire perché l'uomo vuole un bambino solo da Nihan, la sua grande ossessione. La ragazza, disperata e senza nessuno a cui rivolgersi, ha raccontato a sua madre di essere vittima dei continui soprusi di Vildan, la suocera, che le rende la vita impossibile. Fehime, preoccupata per il benessere della figlia, decide di riportarla a casa con sé, sperando di proteggerla dalle angherie della famiglia Sezin.

Accompagnata dall'amica fidata Sema, Zeynep si reca da un avvocato per cercare una soluzione legale che possa garantirle sicurezza e giustizia. Nel frattempo, Ozan è profondamente turbato e infuriato per la decisione di Zeynep di lasciarlo e di andarsene di casa. Egli incolpa la propria famiglia per l'accaduto, sentendosi impotente e tradito. Zeynep, ormai decisa a porre fine a una situazione insostenibile, chiede il divorzio a suo marito, rivelandogli che il suocero e, soprattutto, la suocera non l'hanno mai fatta sentire la benvenuta a casa Sezin, alimentando un clima di tensione e ostilità.

Zeynep vuole divorziare da suo marito

Successivamente, Zeynep propone a Ozan una soluzione alternativa che potrebbe garantire a entrambi un futuro più sereno: un contratto matrimoniale. Questo accordo, secondo Zeynep, potrebbe aiutarla a sentirsi più sicura e tutelata, proteggendola dalle ingiustizie e dai soprusi della famiglia Sezin. Ozan, confuso e combattuto, deve ora decidere se accettare questa proposta o continuare a lottare per un amore che sembra sempre più difficile da salvare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ozan chiede aiuto alla sua famiglia per convincere Zeynep a tornare da lui.