Endless Love anticipazioni 21 marzo: Nihan e Kemal si ritrovano soli sulla barca, Ozan aggredisce Emir

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la soap turca in onda giovedì 21 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì.

Endless Love: riassunto del 20 marzo

Vildan riconosce Kemal alla festa per l'anniversario di nozze e chiede a Nihan di cacciarlo. Lei, sconvolta, le spiega che non può perché il suo ex ora è in affari con Emir. Intanto, durante una schermaglia tra i due uomini, Emir invita Kemal a un barbecue nel fine settimana, per parlare d'affari.

Kemal accetta e comunica la sua decisione: si trasferirà definitivamente a Istanbul. Congedati gli ospiti, Emir fa pressioni per fare l'amore con Nihan ma lei rifiuta con decisione.

In piena notte, Nihan lascia l'albergo. Kemal, a cena con Salih, ostenta con l'amico indifferenza verso il perduto amore, poi però torna nella sua barca piena di ricordi e lì incontra Nihan.

Anticipazioni del 21 marzo: Confronto sulla barca

Nihan, nella speranza di lenire le sue ferite, si rifugia sulla barca e lì incontra Kemal. Nihan è sincera, non nasconde i suoi sentimenti nei suoi confronti, ma di fronte all'ostilità ostentata da Kemal, lo prega di lasciare la città.

Nella prossima puntata: La rabbia di Ozan

Kemal, però, è deciso a rimanere e, nonostante Leyla glielo sconsigli, a vendicarsi del suo rivale. Ozan aggredisce Emir perché vede con i propri occhi che lui tradisce continuamente la moglie, Nihan, con Banu. Ozan non sopporta questo trattamento riservato alla sorella.

Nel nuovo episodio: Manovre nella società di Emir

Kemal guadagna inaspettatamente un vantaggio strategico nella società di Emir; durante un incontro con i quattro soci al vertice della holding, Onder e Galip pensano che Emir stia perdendo il controllo della situazione; tuttavia, Emir afferma di avere tutto sotto controllo e di poter manipolare Kemal a suo piacimento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Emir va su tutte le furie quando vede Kemal alla sua festa.