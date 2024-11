Endless Love anticipazioni 2 novembre: Zeynep è incinta, Emir chiede il divorzio a Nihan

Endless Love torna domani sabato 2 novembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Kemal e Nihan sono sulle tracce dell'assassino di Ozan. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Deniz, la figlia di Nihan e Kemal, è portata in ospedale per un'allergia alle fragole, ma la mancanza di documenti fa insospettire il medico, che segnala la situazione alla polizia. Hakan blocca l'area per le ricerche, mentre Emir denuncia Kemal per rapimento, portando all'arresto temporaneo dell'uomo e dei suoi genitori, che vengono subito rilasciati.

Emir cerca di tormentare Kemal, ma senza successo. Zehra, l'avvocato di Emir che conosce i suoi segreti, si schiera a favore di Kemal, avviando una causa di paternità contro Emir. Nel frattempo, Nihan guadagna il controllo dell'azienda grazie all'aiuto di Leyla, contrastando così i piani disuo marito. Kemal chiarisce la situazione con Zeynep, che ora vive con Hakan.

Zehra, avvocato di Emir, ora aiuta Kemal

Anticipazioni di Endless Love: Tarik costringe Banu a divorziare

Zeynep scopre di essere incinta e no sa cosa fare. La sua confusione aumenta quando Emir le fa visita per darle quello che sembra un addio definitivo. Anche se le parole di Kozcuoğlu sembrano di congedo, in realtà l'uomo nasconde un piano subdolo: vuole usare la ragazza come capro espiatorio e far ricadere su di lei eventuali colpe.

Nel frattempo, Kemal e Nihan continuano a indagare sulla misteriosa morte di Ozan, cercando di fare luce sui dettagli oscuri del caso. Grazie a Zehir, riescono a rintracciare il medico forense sospettato di aver manomesso la scena del crimine, il signor Anil. Tuttavia, arrivati a casa sua, scoprono che il medico è in realtà una donna, la quale tenta di depistarli.

Determinati a ottenere informazioni, Kemal e Nihan decidono di introdursi di nascosto nella sua abitazione e attendono il suo rientro. Costretta a collaborare, la donna accetta di contattare il suo mandante per fissare un incontro, mentre Zehir rimane di guardia per assicurarsi che lei non possa in qualche modo ingannarli.

Quando Nihan rientra a casa, trova Emir ad attenderla. L'uomo le propone il divorzio, lasciandola incredula. Nonostante i dubbi e le tensioni, Nihan e Kemal si preparano a smantellare l'organizzazione che si nasconde dietro la morte di Ozan, credendo di aver finalmente scoperto la verità. Ma Emir, sempre un passo avanti, mette in atto un nuovo piano: fare di Zeynep una pedina da sacrificare

La ragazza viene rapita dai suoi uomini, ma improvvisamente Hakan interviene e rivela a Emir che Zeynep è incinta. Preso dai sensi di colpa, l'uomo decide di graziarla all'ultimo momento, frustrando ancora una volta i piani di Nihan e Kemal e provocando la rabbia di Asu, che sperava che la situazione si sarebbe risolta con una definitiva rottura tra i due.

Zeynep, confusa, cerca di capire le vere intenzioni di Emir, ma lui non le offre alcuna spiegazione. Lei teme che suo fratello scoprirà la verità e che il suo segreto verrà alla luce, mettendo in pericolo sia lei che suo figlio. Nel frattempo, Tarik, si scontra con Banu**, colpevole di aver complottato alle sue spalle con Emir.

L'uomo la costringe a firmare i documenti per il divorzio. Nonostante lei gli chieda una seconda possibilità, Tarik rimane fermo nella sua decisione. Nihan e Kemal si recano in ospedale, nella speranza di poter parlare con il medico che ha avuto in cura Ozan, e mettere un altro tassello per completare il puzzle della morte del ragazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal interroga Cumhur con l'aiuto di Ayhan