Endless Love anticipazioni 19 marzo, Emir vuole corrompere Kemal: la reazione inaspettata alla festa di Nihan

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la nuova soap turca in onda martedì 19 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Endless Love: riassunto del 18 marzo

Nihan vede volare l'aquilone di Kemal e ricorda un bel momento passato con lui. Colta da un sentimento di nostalgia, Nihan scoppia a piangere. Si sfoga con Leyla, confessandole di provare ancora qualcosa per Kemal.

Neanche Kemal non riesce a dimenticare Nihan. Salih lo incita a partire al più presto da Istanbul per non rischiare di soffrire di nuovo per la donna. Emir, con la Kozcuoglu Holding, si aggiudica l'appalto per la centrale termoelettrica, avendo apparentemente la meglio sulla società per cui lavora Kemal.

Anticipazioni del 19 marzo: Emir deve lavorare con Kemal

Emir scopre, con sua grande sorpresa, che per poter gestire la centrale dovrà collaborare proprio con Kemal. Inizialmente riluttante, è costretto da suo padre ad accettare l'accordo. Prova dunque a corrompere Kemal per escluderlo dall'affare, facendogli recapitare un assegno.

Nel prossimo episodio: L'anniversario di Emir e Kemal

L'uomo però decide di ritardare la sua partenza da Istanbul e di riconsegnare l'assegno nelle mani di Emir durante la sua festa per l'anniversario di matrimonio con Nihan. È in quel momento che Emir scopre che sua moglie e Kemal si conoscono.

