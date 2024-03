Endless Love anticipazioni 18 marzo: Emir vince l'appalto contro Kemal, Nihan soffre di nostalgia

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la nuova soap turca in onda lunedì 18 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato.

Endless Love: riassunto del 16 marzo

Emir invita Banu alla festa sullo yacht, mentre Nihan decide di lasciare la festa prima di lui e viene salvata da Kemal quando cade in acqua. Confusa sul salvataggio, Nihan cerca conforto da Zeynep e immagina di trovarlo da Leyla. Kemal torna a casa, causando gioia alla famiglia e suscitando sentimenti non dichiarati in Salih per Zeynep.

Zeynep organizza uno shooting per Nihan, mentre Emir provoca Kemal in ritardo a un incontro di lavoro e poi invita Nihan alla festa per provocare gelosia. Nel frattempo, Zeynep riceve una chiamata da Nihan, ma giura di non averle parlato di Kemal. Nihan cerca di vedere Kemal al molo, ma viene notata da lui, tra i due c'è uno sguardo intenso.

Anticipazioni del 18 marzo: Nihan ha un momento di commozione

Nihan vede volare l'aquilone di Kemal e ricorda un bel momento passato con lui. Colta da un sentimento di nostalgia, Nihan scoppia a piangere. Si sfoga con Leyla, confessandole di provare ancora qualcosa per Kemal.

Nel prossimo episodio: Emir vince la gara d'appalto

Neanche Kemal non riesce a dimenticare Nihan. Salih lo incita a partire al più presto da Istanbul per non rischiare di soffrire di nuovo per la donna. Emir, con la Kozcuoglu Holding, si aggiudica l'appalto per la centrale termoelettrica, avendo apparentemente la meglio sulla società per cui lavora Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, dopo un romantico bacio, Nihan confessa il suo amore a Kemal.