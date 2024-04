Endless Love anticipazioni 18 aprile, Kemal rischia l'arresto: intrappolato nel piano di Emir

Queste sono le anticipazioni della trama di Endless Love in onda giovedì 18 aprile su Canale 5: Nihan ascolta una telefonata di Emir e salva kemal. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 17 aprile,Salih cerca di convincere il suo migliore amico a dimenticare Nihan, è convinto che non sia sincera, ma Kemal sente che la donna non mente. Onder e Vildan ricevono un atto giudiziario con la controffensiva di Leyla. Banu rivela al suo amante di essere incinta, ma lui la costringe, minacciandola, ad abortire.

Zeynep e Salih si incontrano, lei lo rimprovera per aver deciso di chiedere la sua mano senza consultarla, lui l'implora di essere dolce: sta soffrendo troppo per la perdita della barca. Ozan non demorde e continua a ossessionare Zeynep, che lo rifiuta.

Banu sarà costretta ad una scelta dolorosa

Anticipazioni del 18 aprile: Intrighi e rivelazioni, Emir è smascherato

Nihan sospetta che suo marito abbia chiesto a Ozan di incendiare la barca e rivela i suoi sospetti a Kemal. Il giovane Soydere firma i documenti redatti dalla società di consulenza di Rashid, ma Nihan ascolta una telefonata di suo marito e scopre che il suo ex fidanzato è caduto in una trappola.

Kemal cerca di evitare la prigione

Kemal, allertato dalla sua ex fiamma, scoprirà che la società di consulenza di Rashid è fittizia; quindi, lui rischia l'arresto per aver firmato dei documenti illegali. Con l'aiuto di Salih, rintraccia Rashid e lo costringe a rivelargli per filo e per segno come lui ed Emir lo abbiano incastrato. Nihan intanto riesce a trovare i documenti che lo intrappolerebbero e li fotocopia.

Banu, dopo aver chiesto a Nihan di lasciare il marito perché l'uomo possa avere una relazione con lei, viene costretta dallo stesso Emir ad abortire.