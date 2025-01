Endless Love, anticipazioni 17 gennaio: Zeynep cerca di fermare Emir ma viene investita da una macchina

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 17 gennaio alle 14.10 su Canale 5: Emir vuole fermare le nozze di Kemal e Nihan. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Nihan è tormentata per il ritardo di Kemal che non riesce a contattare, la giovane è inconsapevole che il suo fidanzato è stato rapito da Emir. Nel frattempo, Ayhan e Zehir iniziano immediatamente a indagare e coprono il macabro piano di Emir: intrappolare Kemal in una camera iperbarica per ucciderlo con la depressurizzazione.

Zeynep fornisce indizi cruciali che portano Ayhan e Zehir a identificare l'ospedale abbandonato come il luogo in cui Kemal è stato portato. Una volta sul posto, riescono a localizzare Kemal, che ormai annaspa, quasi privo di vita, intrappolato nella camera iperbarica. Con grande sforzo, riescono a salvarlo. Il giovane si riunisce con Nihan, nonostante l'intento di Emir di distruggere la loro unione.

Kemal e Nihan riescono a sposarsi

Anticipazioni di Endless Love: Ayhan e Zehir bloccano Baran, ma lui fugge

Emir, furioso per l'intervento di Zeynep che ha salvato Kemal, perde il controllo e affronta la donna con tutta la sua rabbia. Nonostante le suppliche e i tentativi di Zeynep di dissuaderlo dal proseguire con i suoi piani, Emir è irremovibile: non si fermerà fino a quando non avrà distrutto il matrimonio di Kemal e Nihan.

Emir si allontana con la sua auto, deciso a portare avanti il suo piano malefico. Zeynep, disperata, tenta di fermarlo correndo dietro di lui, ma il destino gioca una mano crudele: una macchina sopraggiunge a tutta velocità e la investe, lasciandola esanime a terra. Nel frattempo, Kemal e Nihan si sposano finalmente, celebrando il loro amore con un matrimonio tanto atteso e pieno di emozioni.

I festeggiamenti prendono il via, mentre i due sposi sono circondati dall'affetto dei loro cari e ignorano il destino che ha colpito Zeynep. Tuttavia, dietro le quinte, la minaccia di Emir e i pericoli che ha orchestrato sono ancora presenti. Ayhan e Zehir, sempre vigili, riescono a intercettare Baran, l'uomo che Emir aveva incaricato di sabotare il matrimonio. Dopo un acceso confronto, riescono a metterlo fuori gioco ma Baran riesce a fuggire.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tutto è pronto per il matrimonio di Kemal e Nihan.