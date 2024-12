Endless Love anticipazioni 17 dicembre: Asu non riesce ad evitare la prigione, Ayhan e Leyla trovano casa

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 17 dicembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Hakan cerca di riavere il suo lavoro. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal riesce finalmente a chiudere il suo tormentato matrimonio con Asu, ma per ottenere il divorzio è costretto a rinunciare alle sue quote nella holding trasferendole a Müjgan, l'unica persona di cui si fida per garantire la trasparenza dell'azienda. Nel frattempo, Nihan, stanca delle manipolazioni di Asu, si allea con Zeynep per estorcerle una confessione.

Il loro piano, tuttavia, è rischioso e ogni mossa sbagliata potrebbe compromettere tutto. Emir si accorge che qualcosa non va e inizia a indagare, ma quando scopre che Gürcan, un testimone chiave, si è risvegliato dal coma, realizza che la situazione è più grave di quanto pensasse. Emir cerca quindi di convincere Asu a confessare i suoi crimini per evitare che lui vada in prigione.

Mercan si è innamorata di Kemal

Anticipazioni di Endless Love: Mercan soffre per il suo amore non ricambiato da Kemal

Asu finisce finalmente davanti al giudice, ma dimostra di essere più astuta che mai. Durante il processo, riesce a trovare un cavillo legale che potrebbe consentirle di evitare una condanna definitiva. Nonostante ciò, non riesce a fuggire dalla custodia cautelare e rimane in carcere in attesa degli sviluppi. La sua abilità non basta a liberarla dalla sua prigionia, ma il suo futuro è ancora incerto.

Dopo il dramma e le difficoltà delle ultime settimane, Ayhan e Leyla decidono finalmente dove andranno a vivere insieme e scelgono la casa dei loro sogni. Nonostante tutto quello che hanno passato, sono determinati a costruire una vita serena, lontani dalle tensioni familiari e dai pericoli che li hanno perseguitati finora.

Hakan, dopo essere stato costretto a rinunciare al suo matrimonio con Zeynep a causa delle macchinazioni di Emir, decide di recarsi in commissariato, sperando di riavere il suo posto di lavoro. Nel frattempo, Mercan è visibilmente triste e in difficoltà. I suoi sentimenti per Kemal, non corrisposti, la turbano profondamente.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir esorta la sorella a costituirsi e confessare tutti i suoi crimini.