Endless Love anticipazioni 16 ottobre: Zeynep in lacrime ma Fehime non si commuove, Emir trama nell'ombra

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 16 ottobre alle 14:10 su Canale 5: Fehime vede sua figlia nonostante il parere contrario di Zeynep.

Anticipazioni di Endless Love: I complotti di Emir non si fermano

Fehime, tormentata dai sensi di colpa e dall'affetto materno che non riesce a soffocare, decide di fare un passo contro il volere di Huseyin. Nonostante il marito le abbia detto di non avere più contatti con Zeynep, la donna non può ignorare il richiamo del cuore e si reca in segreto nell'albergo dove la figlia si è rifugiata.

Quando arriva, trova Zeynep in uno stato di disperazione: malata, sola, e in lacrime. La giovane, già distrutta dalle sue scelte sbagliate e dall'isolamento, vede in sua madre l'ultima possibilità di redenzione e spera in una riconciliazione. Tuttavia, la visita di Fehime si rivela ben diversa da ciò che Zeynep aveva immaginato.

Nihan è ancora vittima dei ricatti di suo marito

Con un tono deciso e, a tratti, severo, Fehime le fa capire che lei non può più salvarla dalle sue azioni. La sprona a rialzarsi da sola, senza cercare la protezione o il perdono di nessuno, nemmeno della sua stessa famiglia. Mentre madre e figlia vivono questo momento di dolorosa verità, all'esterno Emir continua con i suoi complotti. Nonostante la sua apparenza di marito e padre amorevole, l'uomo non smette di tramare per mantenere il controllo su Nihan e Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tarik chiede spiegazioni a Banu, convinto che gli stia nascondendo qualcosa.