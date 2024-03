Endless Love anticipazioni 16 marzo: Kemal torna a casa e salva di nuovo la vita a Nihan

Ecco le anticipazioni di Endless Love di sabato 16 marzo: la puntata va in onda alle 14:35 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la soap turca in onda sabato 16 marzo intorno alle 14:35 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata precedente.

Endless Love: riassunto del 15 marzo

Kemal si trasferisce in un'altra città, diventa ingegnere di una miniera, e qualche tempo dopo, in occasione di un incidente durante gli scavi in cui ha dimostrato ancora una volta competenza e sangue freddo contribuendo alla salvezza di tutti i minatori coinvolti, diventa anche socio dell'imprenditore che lo aveva assunto.

Nel frattempo, Nihan si è sposata con Emir e vive con la sua famiglia nella casa di lui, ma le cose non vanno affatto bene. Kemal, tornato a Istanbul, partecipa alla riunione preliminare per la gara d'appalto ma, disgustato dall'assenza di etica professionale dei convenuti, abbandona la riunione.

Anticipazioni del 16 marzo: Nihan cade di nuovo in acqua

Emir invita Banu alla festa sullo yacht: Nihan allora decide di lasciare la festa prima di lui, facendosi venire a prendere da un barchino. Durante il tragitto, Nihan cade in acqua e Kemal, vedendola dal porto, si butta e la salva per la seconda volta.

Anche un ragazzo interviene per il salvataggio, e quando Nihan si ritrova di nuovo a bordo è confusa: non riesce a capire se ha visto Kemal o se l'ha solo sognato.

Nel nuovo episodio: Kemal si nasconde a casa di Leyla

Nihan, sconvolta, prima telefona a Zeynep, poi immagina che sia andato a casa di Leyla e la chiama per chiedere informazioni. Kemal in effetti è lì: Leyla lo nasconde e accoglie la giovane infreddolita.

Nella prossima puntata: Zeynep contatta con Salih

Quando Nihan le confida di essere turbata all'idea del ritorno di Kemal, Leyla la invita a voltare pagina. Zeynep si mette in contatto con Salih per avere informazioni sul ritorno di suo fratello.