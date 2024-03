Endless Love anticipazioni 14 marzo: Nihan bacia Kemal, Ozan combina un guaio

Ecco le anticipazioni di Endless Love di giovedì 14 marzo: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la soap turca in onda giovedì 14 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 13 marzo in prima serata.

Endless Love: riassunto del 13 marzo

Galip promette a Emir che troverà il modo per convincerla e la sera si presenta a casa dei genitori della ragazza e fa loro una proposta sconcertante: li salverà dai debiti se loro convinceranno Nihan a sposare Emir.

Mentre Vildan, la madre di Nihan, non sembra contraria all'accordo, Onder è indignato e non ha nessuna intenzione di cedere. Nel trambusto, Ozan si sente male e pone fine per il momento alla questione.

Anticipazioni del 14 marzo: Le paure di Kemal

Nihan, sempre più attratta da Kemal, lo bacia e gli rivela i suoi sentimenti, che sono ricambiati, anche se il ragazzo ha il timore che la differenza sociale possa essere un ostacolo. Nihan decide poi di presentargli il suo adorato fratello Ozan e combina un appuntamento al Club.

Nella prossima puntata: Un lavoro lontano da casa

Intanto Kemal ottiene un lavoro presso una importante società mineraria e tutti in famiglia sono tristi pensando alla sua prossima partenza. Quando Kemal sta per arrivare al club, si presenta a sorpresa anche Emir.

Nel nuovo episodio: la dichiarazione di Nihan

Nihan è costretta a impedire l'ingresso nel locale a Kemal, perché i due uomini non si incontrino e ovviamente il ragazzo ci rimane molto male. Nihan in seguito va a chiedergli scusa tentando di spiegare la situazione, ma l'arrivo improvviso della madre peggiora la situazione.

Vildan umilia Kemal trattandolo con molta freddezza e Nihan è costretta nuovamente a ribadirgli il suo amore, ma il ragazzo sembra non crederle.