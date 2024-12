Endless Love anticipazioni 14 dicembre: Kemal tenta un riavvicinamento a Zeynep, Leyla e Ayhan si sposano

Endless Love torna domani sabato 14 dicembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Mercan riapre il caso Asu. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir e Mercan sono sulle tracce di Galip, la cui misteriosa scomparsa solleva sospetti e amplifica le tensioni. Emir fatica a mantenere il controllo mentre le minacce si moltiplicano. Nel frattempo, Kemal e Zehir cercano di fermare Ayhan, che, consumato dal dolore per l'attentato a Leyla, è sul punto di farsi giustizia da solo. Kemal è determinato a evitare altre tragedie e a riportare la calma.

Mujgan, preoccupata, si confida con Asu, avvertendola dei pericoli insiti nelle manipolazioni della famiglia Kozcuoglu. Intanto, Nihan, visitando Leyla in ospedale, scopre con sgomento che la donna è scomparsa. Dopo intense indagini, il colpevole del tentato omicidio di Leyla viene finalmente condannato, ma la faida tra Kemal e i Kozcuoglu si intensifica. La determinazione di Kemal minaccia Emir e Asu, che temono di perdere la loro lotta per il potere.

Galip vuole sacrificarsi per salvare Emir

Anticipazioni di Endless Love: Galip vuole salvare Emir

Kemal cerca di riavvicinarsi a Zeynep, ma lei non è ancora convinta di voler tornare sui propri passi, lasciando suo fratello in sospeso. Intanto, Leyla e Ayhan si preparano per il matrimonio, ma la donna fatica ad accettare alcune azioni passate del suo fidanzato, che potrebbero minare la loro felicità.

Nel frattempo, Mercan decide di riaprire il caso del rapimento di Asu, alimentando i dubbi di Kemal sul sangue ritrovato nella sua casa. Kemal ha anche una proposta importante per Mujgan, ma il suo piano è ancora avvolto nel mistero. Il cerchio attorno a Emir si stringe sempre di più.

Galip si offre come capro espiatorio per proteggere il nome della famiglia e della società. Se Emir accetterà di scaricare ogni colpa su suo padre, potrebbe salvare la sua reputazione. Tuttavia, una minaccia incombe: Halil Sevketli, responsabile della logistica della Kozcuoglu Holding e uomo chiave nella gestione dei trasporti della miniera illegale.

Egli possiede registri incriminanti che documentano tutte le operazioni della società, incluso lo smaltimento di rifiuti radioattivi risalenti a trent'anni prima. Emir deve assolutamente trovare quest'uomo prima che ci riesca Kemal. Mercan, intanto, coinvolge Kemal in un piano per tendere una trappola ad Asu. Questo scatena la gelosia di Nihan, che decide di agire per conto proprio, convincendo Zeynep a farsi usare come esca per incastrare Asu. Nel caos generale, Emir convoca una riunione di famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal è pronto a distruggere i Kozcuoglu.