Endless Love anticipazioni 13 aprile: Banu aspetta un figlio da Emir, Nihan mette in guardia Kemal

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda sabato 13 aprile alle 14:35 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Nell'episodio del 12 aprile, Salih mette da parte il suo orgoglio e si riavvicina a Zeynep. Quando la ragazza lo va a cercare sulla sua barca per scusarsi, lui sembra volerla perdonare e riallacciare i rapporti.

Kemal chiede agli esponenti delle maggiori aziende del settore di firmare un accordo col quale si impegnano a non entrare in affari con Emir, in caso quest'ultimo decidesse di annullare il contratto con la NYZ.

Emir si trova così boicottato dagli industriali, che hanno firmato l'accordo. Galip, quando viene a sapere della decisione sconsiderata di suo figlio di sciogliere la società con Kemal, va su tutte le furie e cerca di farlo ragionare, spiegandogli che il rancore e la gelosia finiranno per distruggerlo.

Galip è sempre più convinto che suo figlio sia davvero tenuto sotto ricatto e con la complicità di un impiegato di banca, cerca di scoprire le sue mosse.

Endless Love, anticipazioni del 13 aprile: Kemal scopre del fidanzamento tra Salih e Zeynep

Kemal è costretto a rivelare ad Asu la verità sul suo passato con Nihan, poiché la donna ha intuito tutto quando ha scoperto che l'uomo ha acquistato una casa proprio vicino alla sua vecchia fiamma.

Dopo tante esitazioni, Salih riesce finalmente a confessare a Kemal il suo amore per Zeynep ottenendo la benedizione del suo grande amico.

Dopo questa rivelazione, Kemal invita sua sorella al ristorante e, a sua insaputa, chiama anche Salih. L'amico di vecchia data è pazzo di gioia e spiega alla ragazza di aver raccontato del loro fidanzamento a Kemal, il quale si dimostra molto felice della notizia, a differenza di sua sorella.

Emir sta per sapere che la sua amante è incinta

Banu organizza una cena per dire a Emir che aspetta un figlio. Kemal, chiedendo aiuto a Leyla, organizza un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap.

Purtroppo la loro macchina finisce in un fosso in una zona dove i telefoni non prendono. I due decidono di tornare a piedi e mentre si avviano verso casa, lei spiega al suo ex fidanzato che Emir rappresenta una minaccia sia per lui che per la sua famiglia.