Endless Love anticipazioni 12 luglio: Nihan scopre Emir e Zeynep appartati di sera

Endless Love torna domani venerdì 12 luglio su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che i sospetti di Nihan su suo marito e Zeynep aumentano. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 12 luglio: Kamal segue una falsa pista

Ozan accusa Nihan e Vildan di aver spinto Zeynep ad andare via di casa. Per questo motivo, Vildan prega Nihan di convincere Zeynep a tornare. Nottetempo, Nihan si introduce nel giardino di Kemal e sorprende Zeynep ed Emir mentre parlano. Sempre più sospettosa sulla relazione tra i due, Nihan scatta una fotografia.

Appena Zeynep si allontana da Emir, Nihan la affronta per chiarire una volta per tutte la natura del rapporto tra suo marito e la donna. Durante la conversazione, Zeynep chiama Emir per trasmettergli un messaggio forte e chiaro: non permetterà a nessuno di mettere in pericolo la vita del suo bambino.

Nihan scopre di nuovo Emir e Zeynep insieme

Zehir ha scoperto il nome della persona che ha segnalato l'incidente stradale di Emir e Nihan: si tratta di Nail Bozcam. Kemal e Zehir vanno a casa di Nail per avere spiegazioni, ma l'uomo, in sedia a rotelle, afferma di non essersi mai mosso da casa e di non essere in grado di guidare un'automobile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tarik rivela ai suoi genitori di essersi innamorato di Banu.