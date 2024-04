Endless Love anticipazioni 12 aprile: Kemal mette Emir alle strette, Galip scopre il segreto di suo figlio

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa su Canale 5.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda venerdì 12 aprile alle 14:10 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Nell'episodio dell'11 aprile, Kemal ha traslocato nella sua nuova villa soffiata a Emir, Nihan quando lo scopre corre da lui per dichiarargli ancora una volta il suo amore.

Nel frattempo, Emir Kozcuoğlu è furioso per lo sgarbo subito e non tollera che Kemal abbia avuto la meglio nell'asta immobiliare. Per questo motivo, decide di usare il suo potere e interrompere immediatamente i rapporti con l'azienda del suo nemico con l'intenzione di rispedirlo a lavorare nelle miniere.

Kemal isola Emir coinvolgendo gli industriali della città

Endless Love, anticipazioni del 12 aprile: Galip teme che Emir sia ricattato, Salih e Zeynep si riappacificano

Salih mette da parte il suo orgoglio e si riavvicina a Zeynep. Quando la ragazza lo va a cercare sulla sua barca per scusarsi, lui sembra volerla perdonare e riallacciare i rapporti.

Kemal chiede agli esponenti delle maggiori aziende del settore di firmare un accordo col quale si impegnano a non entrare in affari con Emir, in caso quest'ultimo decidesse di annullare il contratto con la NYZ.

Salih e Zeynep fanno pace

A questo punto il giovane Kozcuoğlu, che ha proprio questa intenzione, si trova così boicottato dagli industriali, che hanno firmato l'accordo. Galip, quando viene a sapere della decisione sconsiderata del figlio di sciogliere la società con Kemal, va su tutte le furie e cerca di farlo ragionare, spiegandogli che il rancore e la gelosia finiranno per distruggerlo.

Nel frattempo, Emir ha intercettato un pacchetto inviato dal misterioso ricattatore, ma Galip se ne è accorto ed è sempre più convinto che il figlio sia davvero tenuto sotto ricatto e con la complicità di un impiegato di banca, cerca di scoprire le sue mosse.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Emir sorprende insieme Nihan e Kemal