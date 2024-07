Endless Love anticipazioni 11 luglio, Emir sospetta di Asu mentre indaga sul suo incidente

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 11 luglio alle 14:10 su Canale 5, in cui Emir investiga sul suo incidente. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni dell'11 luglio: Hemal e Emir sulle tracce di Nazif

Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime insiste che quella donna non metterà mai piede in casa sua. Parlando direttamente con Banu, le spiega chiaramente il motivo della sua disapprovazione: lei non può accettare come moglie di suo figlio una donna che in passato è stata l'amante di Emir.

Nel frattempo, Emir sta indagando per capire come mai Asu si trovasse nella clinica il giorno in cui Tufan aveva accompagnato Zeynep per costringerla ad abortire. Le sue investigazioni non si fermano qui. Anche lui, come Kemal, sta cercando di identificare l'uomo presente sul luogo dell'incidente, quando la sua macchina si è schiantata contro un albero.

Intanto, Nazif, l'uomo che ha assistito all'incidente di Emir e Nihan e ha chiamato i soccorsi, cerca di nascondere le sue tracce ed evitare che Kemal ed Emir risalgano a lui. Parlando con Hakki, rivela che dietro il sinistro automobilistico c'è lo zampino di Tufan, che ha manomesso i freni per vendicare Asu.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hakki ordina a Nazif di sorvegliare Tufan.