Endless Love anticipazioni 11 aprile: Emir ha un piano per sbarazzarsi di Kemal, per sempre!

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa su Canale 5.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda mercoledì 10 aprile alle 14:10 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Nell'episodio del 10 aprile, Galip riconosce i meriti di Kemal e gli errori di Emir, accusando il figlio di essere distratto da questioni personali piuttosto che pensare al lavoro.

La proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal si rivela essere un'amica d'infanzia di Leyla e accetta l'offerta di quest'ultimo. La ragazza si dimostra così leale nei confronti del suo amico.

Galip rimprovera suo figlio per l'incidente alla Kozcuoglu Construction

Anticipazioni 11 aprile: Il trasloco di Kemal provoca la reazione di Nihan e Emir

Dopo aver acquistato la casa dei sogni di Nihan, soffiandola a Emir che voleva farne un regalo a sua moglie, Kemal ha traslocato nella sua nuova villa, accanto a quella in cui vivono Emir e Zeynep.

Nihan è fuori di sé quando scopre che il suo ex fidanzato è il nuovo vicino di casa e corre da lui per dichiarargli ancora una volta il suo amore.

Nihan dice a Kemal di essere ancora innamorata di lui

Nel frattempo, Emir è furioso per lo sgarbo subito e non tollera che Kemal abbia avuto la meglio nell'asta immobiliare. Per questo motivo, Kozcuoğlu decide di usare il suo potere e interrompere immediatamente i rapporti con l'azienda del suo nemico con l'intenzione di rispedirlo a lavorare nelle miniere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Emir e suo padre Galip sono protagonisti di un violento scontro.