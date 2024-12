Endless Love anticipazioni 10 dicembre: Emir incendia la casa di Nihan e Kemal, Galip minaccia Leyla

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 10 dicembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che le minacce di Galip non fermano Leyla. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Il giorno delle nozze di Zeynep e Hakan si trasforma in un incubo. Safak, fratello di Hakan e testimone di nozze, non si presenta: Emir lo ha rapito per distruggere la coppia. Il perfido marito di Nihan ricatta Hakan, costringendolo ad abbandonare Zeynep all'altare e umiliandola pubblicamente, sostenendo che il bambino che aspetta sia suo.

Nel frattempo, Leyla indaga sulla misteriosa malattia che ha colpito i bambini del villaggio e scopre documenti compromettenti risalenti a tre anni prima. Questi collegano Galip, padre di Emir, a eventi inquietanti che potrebbero aver causato la malattia. La rivelazione getta una luce oscura sul passato del villaggio e segna un punto di svolta nelle indagini di Leyla.

Emir incendia la casa di Nihan e Kemal

Anticipazioni di Endless Love: Hakan vuole vendicarsi di Emir

La tensione raggiunge il culmine quando Galip tenta di fermare Leyla, consapevole che le sue indagini potrebbero distruggere la sua reputazione e portarlo alla rovina. Non riuscendo a convincerla con le parole, decide di ricorrere a mezzi più drastici per mettere a tacere la donna una volta per tutte. La sua mossa segna l'inizio di una nuova battaglia, mentre Leyla, determinata a non farsi intimidire, si prepara a rispondere con tutte le sue forze.

Nel frattempo, la gelosia di Emir per il legame tra Nihan e Kemal raggiunge il punto di rottura. Sapendo che la coppia sta preparando un nido d'amore dove iniziare una nuova vita insieme, Emir ordina ai suoi uomini di incendiare la casa. la distruzione dell'appartamento è un chiaro messaggio di potere e controllo, ma soprattutto un tentativo disperato di spezzare il legame tra Nihan e Kemal.

Mentre le fiamme consumano il sogno d'amore dei due amanti, Emir assiste alla scena ma, inaspettatamente, durante l'incendio, arriva Hakan, mosso dalla volontà di ottenere vendetta dopo che Emir ha rapito suo fratello e lo ha costretto a mandare all'aria il suo matrimonio con Zeynep, costringendolo ad umiliare pubblicamente la donna che stava per sposare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fehime scopre che Emir continua ad essere in contatto con Zeynep.