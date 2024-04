Endless Love anticipazioni 10 aprile: Kemal fa uno sgarbo a Emir e compra la casa che sognava Nihan

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda mercoledì 10 aprile alle 14:10 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Endless Love: riassunto dell'episodio trasmesso il 9 aprile

Leyla consiglia a Kemal Soydere di dimenticare l'amore per Nihan e gli attriti con Emir, ma lui non le dà ascolto ed è intenzionato a proteggere quello che gli è più caro dagli attacchi del suo rivale.

Zeynep non è più in punizione e può uscire di casa per recarsi al tirocinio all'asilo. Qui scopre che Emir ha fatto una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi della struttura. La ragazza è sorpresa ma, poco dopo, Nihan la avverte di stare lontana da Emir poiché l'uomo nutre sospetti sulla vecchia relazione tra lei e Kemal.

Anticipazioni 10 aprile: Emir vuole incastrare Kemal che acquista la casa desiderata da Nihan

Galip riconosce i meriti di Kemal e gli errori di Emir, accusando quest'ultimo di lasciarsi distrarre da questioni personali anziché concentrarsi sul lavoro. Tuttavia, Emir sembra avere un piano ben congegnato per incastrare il giovane Soydere.

La proprietaria della casa contesa tra i due grandi rivali accetta l'offerta di Kemal grazie all'intervento di Leyla, sua amica d'infanzia.

Dopo gli ultimi avvenimenti, la vita di Zeynep è diventata sempre più difficile. Suo fratello Tarik la tiene sotto stretto controllo, obbligandola a inviare la sua posizione dal cellulare ogni due ore per monitorare i suoi spostamenti.

Nonostante ciò, la ragazza riesce comunque a sfuggire, seppur brevemente, al controllo del fratello. Tuttavia, non riesce a eludere l'attenzione di Ozan che, dopo aver cercato di contattarla ripetutamente senza ricevere risposta, su suggerimento di Emir decide di presentarsi di persona all'università per incontrarla.