Endless Love, Amici e Uomini e donne: perché non vanno in onda oggi 1 novembre

Cambia la programmazione di Canale 5: oggi sospesi i contenuti di punta della fascia pomeridiana, ecco cosa andrà in onda

La festività di Ognissanti porta oggi qualche cambiamento nella fascia pomeridiana di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset, rispondendo alle richieste dei telespettatori che approfitteranno del ponte novembrino, ha infatti deciso di sospendere temporaneamente alcuni dei programmi più amati dal pubblico.

Cosa non andrà in onda oggi 1 novembre

La direzione dei programmi di Mediaset ha deciso di sospendere, ma solo per oggi, tre punti di forza della fascia pomeridiana di Canale 5. La prima trasmissione a prendersi un giorno di pausa è la soap turca Endless Love. Gli amanti della serie potranno tirare il fiato dopo le adrenaliniche puntate di questa settimana.

Negli ultimi episodi abbiamo visto Kemal e Nihan cercare di tenere la loro bambina lontana dalle grinfie di Emir, che sta usando tutti i mezzi a sua disposizione per riportare a casa quella che all'anagrafe risulta sua figlia, nata invece dall'amore dei due protagonisti. Endless Love tornerà regolarmente sabato 2 novembre con il consueto doppio appuntamento del sabato pomeriggio.

Maria De Filippi alla conduzuone di Uomini e donne

A seguire, anche gli spettatori dei programmi di Maria De Filippi dovranno fare a meno dei consueti appuntamenti pomeridiani con Uomini e Donne e Amici 24. Sia il dating show che il daytime del talent torneranno lunedì 4 novembre. I protagonisti della classe di Amici e gli insegnanti della scuola, comunque, danno appuntamento ai telespettatori domenica 2 novembre alle 14:00 con la sesta puntata del pomeridiano.

Cosa vedremo oggi

Oggi alle 13:40 Canale 5 manderà regolarmente in onda l'inossidabile Beautiful, qui trovate le anticipazione della puntata dell'1 novembre. Al termine verrà trasmesso il film tedesco Inga Lindstrom: Coincidenze del destino, diretto da Laura Thies, con Eva-Maria Grein von Friedl e Kai Schumann. Al termine appuntamento con un doppio episodio della seconda stagione della serie turca My Home My Destiny.