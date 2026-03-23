Ender’s Game stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film sci-fi con Harrison Ford

L'appuntamento con la grande fantascienza torna protagonista nel lunedì sera di Rai 4. Per il ciclo The Sci-fi Zone, oggi 23 marzo alle 21:20, va in onda Ender's Game, l'adattamento cinematografico del romanzo cult di Orson Scott Card che ha ridefinito il genere young adult e distopico.

La trama di Ender's Game: un futuro in pericolo

Ambientato in un futuro cupo e tecnologico, il film racconta la storia di Andrew "Ender" Wiggin, un bambino prodigio scelto per partecipare a un programma segreto del governo, volto a preparare giovani talenti a diventare soldati capaci di difendere la Terra dall'attacco di una razza aliena ostile, i Formics. Ender si distingue rapidamente per le sue abilità tattiche nella Battle Room, dove i giovani cadetti si allenano a combattere in ambienti a gravità zero.

Ma il percorso verso la leadership non è semplice: isolamento, rivalità con i compagni e pressioni incessanti mettono a dura prova il giovane protagonista. Accanto a lui, il cinico fratello Peter e l'amata sorella Valentine giocano un ruolo fondamentale nella sua crescita, mentre il Colonnello Hyrum Graff (Harrison Ford) e il Comandante Mazer Rackham (Ben Kingsley) guidano l'addestramento dei futuri difensori della Terra.

Ender's Game: un minaccioso Harrison Ford punta la recluta Asa Butterfield

Il cast: grandi nomi e giovani talenti nel film di Rai 4

Il cast comprende anche:

Asa Butterfield nel ruolo di Ender

nel ruolo di Ender Abigail Breslin come Valentine Wiggin

come Valentine Wiggin Hailee Steinfeld nei panni di Petra Arkanian

nei panni di Petra Arkanian Viola Davis nel ruolo del Maggiore Gwen Anderson

Ender's Game: Hailee Steinfeld e Asa Butterfield a tavola insieme agli altri interpreti

Dal romanzo al film

Tratto dal romanzo cult Il gioco di Ender (1985), Ender's Game unisce il fascino del young adult con elementi di fantascienza e distopia, affrontando temi come leadership, strategia e crescita personale. Il libro originale del 1985 è così accurato nelle sue dinamiche psicologiche da essere inserito nella lista di letture raccomandate agli ufficiali dei Marines americani? Il romanzo è considerato un manuale su leadership, etica e metodologia di addestramento, elementi che il regista Gavin Hood ha cercato di trasporre fedelmente sul grande schermo

Dove vedere Ender's Game in tv e in streaming

Il film di fantascienza andrà in onda stasera, lunedì 23 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4. Ender's Game sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.