Encounters: Steven Spielberg produttore della docuserie sugli alieni

Steven Spielberg sarà il produttore di una nuova docuserie dedicata agli alieni. Il progetto si intitolerà Encounters e sarà composto da quattro episodi, in arrivo in streaming su Netflix.

Il nuovo progetto

Il debutto della serie Encounters è previsto per il 27 settembre. Il progetto è prodotto da Amblin Television di Steven Spielberg e Boardwalk Pictures, in collaborazione con Vice Studios.

Alla regia della docuserie c'è Yon Motskin, creatore di Generation Hustle, e al centro degli episodi ci saranno le storie di veri incontri e fenomeni paranormali di vario genere.

Ogni puntata racconterà una storia diversa: delle strane luci nel cielo sopra una cittadina del Texas, delle navicelle spaziali che appaiono in un villaggio sulla costa del Galles, un incontro alieno con dei giovanissimi studenti nello Zimbabwe, e un'intelligenza non umana che sembra avesse interferito con le attività di una centrale nucleare in Giappone.

Le storie saranno raccontate dalla prospettiva di chi ha vissuto le esperienze e le testimonianze sono raccolte nei luoghi dove si sono svolti gli eventi. Le ricerche sono guidate da scienziati e da personale militare, sottolineando l'impatto avuto da questi incontri sulla vita dei singoli individui, sulle famiglie e sulle comunità.

Nell'ultimo periodo sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti dei dossier su presunti incontri con gli alieni, avvistamenti di UFO e programmi segreti che esisterebbero negli archivi dell'esercito americano, alimentando l'interesse delle persone e dei mezzi di comunicazione nei confronti dell'affascinante tematica.