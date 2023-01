Encanto è il film più visto in streaming del 2022

Dopo un discreto esito al botteghino, la pellicola d'animazione Disney Encanto è diventata il film più visto su tutte le piattaforme di streaming degli Stati Uniti nel 2022.

Secondo Variety, i dati Nielsen mostrano che il film d'animazione Encanto, aggiunto al servizio di streaming Disney+ nel dicembre 2021, è stato il titolo più trasmesso in streaming del 2022, con 27,4 miliardi di minuti guardati nel corso dell'anno. Questo è l'equivalente di aver visto il film 269 milioni di volte. Inoltre, i numeri di streaming di Encanto sono stati più del doppio di quelli degli altri flm più visti in streaming del 2022, Red della Pixar e Sing 2 - Sempre più forte della Universal/Illumination. Come Encanto, Red è su Disney+, mentre Sing 2 è in streaming su Netflix.

Diretto da Jared Bush e Byron Howard, e con canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, Encanto è uscito originariamente nelle sale negli Stati Uniti il ​​24 novembre 2021. Il film ha incassato 256,8 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget dichiarato di circa 130 milioni. Tenendo conto dei costi di marketing, tuttavia, si stima che Encanto avrebbe dovuto incassare almeno 300 milioni per raggiungere il pareggio. Nonostante l'esito al botteghino sia stato inferiore alle aspettative, il film ha trovato una seconda vita quando è stato aggiunto a Disney+ il 24 dicembre 2021, che ha coinciso col successo virale dell'hit We Don't Talk About Bruno, una delle canzoni del film.

Come svela la nostra recensione di Encanto, nel film si racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.