Encanto: la famiglia Madrigal potrebbe essere più numerosa di quanto rivelato finora

Il regista di Encanto Jared Bush ha rivelato che la famiglia Madrigal potrebbe essere persino più grande di quanto il pubblico abbia visto finora. Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia colombiana in cui ogni membro possiede un proprio potere magico. L'unica figura senza alcuna abilità è Mirabel (Stephanie Beatriz), la figlia più giovane della famiglia, protagonista del film. La mancanza di un dono soprannaturale conduce Mirabel in un viaggio alla scoperta dei misteri nascosti sulla storia della sua famiglia.

Sul suo account Twitter, Jared Bush ha risposto alle domande dei fan, fornendo informazioni su alcuni dei momenti più importanti di Encanto e alimentando ulteriori speculazioni sulla famiglia piena di misteri. Durante il Q&A, al regista è stato chiesto se ci sono altri membri della famiglia che i fan non hanno ancora visto sullo schermo. Bush ha scherzato sul fatto che Alma (María Cecilia Botero), la matriarca dei Madrigal che sorveglia la magia della famiglia, potrebbe avere altre sorelle e fratelli.

Encanto, film targato Walt Disney Animation Studios, racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Al momento non è stato ancora annunciato ufficialmente un sequel del cartoon Disney, anche se i creativi responsabili del progetto sono ottimisti al riguardo.