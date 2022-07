Emmy: Zendaya fa la storia, è la più giovane produttrice nominata

Zendaya fa la storia agli Emmy 2022. Dopo una storica vittoria nel 2020 come più giovane vincitrice del premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, a 25 anni la protagonista di Euphoria ottiene una seconda nomination come miglior attrice protagonista, rendendola la più giovane due volte candidata agli Emmy nella categoria, oltre a diventare la più giovane produttrice mai candidata.

Con l'annuncio delle candidature agli Emmy 2022, Euphoria ha ottenuto 16 nomination in totale, inclusa una per Miglior serie drammatica, consolidando i record di Zendaya, produttrice esecutiva di Euphoria, che ora è la donna più giovane mai nominata per la produzione agli Emmy. Altre nomination includono quella per Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per Sydney Sweeney, Miglior attrice ospite in una serie drammatica per Martha Kelly e Miglior attore ospite in una serie drammatica per Colman Domingo.

Creata da Sam Levinson, Euphoria vede nel cast anche Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi, Angus Cloud, Maude Apatow, Storm Reid e Barbie Ferreira. Zendaya ha già parlato con EW dei delicati temi affrontati dalla serie HBO e ha difeso la sua rappresentazione della dipendenza dopo che sullo show era piovuta l'accusa di glorificare l'abuso di alcol e droghe.

"Il nostro show non è in alcun modo un racconto morale per insegnare alle persone come vivere la propria vita o cosa dovrebbero fare", ha detto Zendaya. "Se non altro, la sensazione dietro Euphoria, o qualunque cosa abbiamo sempre cercato di fare con essa, è sperare di aiutare le persone a sentirsi un po' meno sole nella loro esperienza e nel loro dolore. E forse sentirsi come se non fossero gli unici stanno attraversando o affrontando ciò con cui hanno a che fare".

La cerimonia di consegna degli Emmy Awards si terrà il 12 settembre.